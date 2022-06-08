Tel Rıfat ve Münbiç nasıl temizlenecek? Rusya harekata nasıl bakıyor?

Suriye'nin kuzeyi Tel Rıfat ve Münbiç'e harekat hazırlığı sürüyor. Rejim bayrağı altında sivillerin yaşam alanını işgal eden PKK/YPG’li teröristler bölgeden temizlenecek. Peki hareket ne zaman başlayacak? Terör yuvaları nasıl temizlenecek? Bölgede neler yaşanıyor? Gelişmeleri A Haber canlı yayınına katılan Gaziantep Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Mesut Şöhret değerlendirdi.

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