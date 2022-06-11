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Tel Rıfat neden önemli?

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Giriş: 11.06.2022 11:30
Suriye'nin kuzeyine beşinci harekat an meselesi. Olası bir harekatta hedeflerden biri Tel Rıfat. Olacak peki Tel Rıfat neden önemli? Detayları A Haber muhabiri Ata Gündüz Kurşun bölgeden canlı yayında aktardı.
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