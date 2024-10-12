Tel Aviv’e İHA’lı saldırı! Hizbullah nasıl planladı?

İsrail, Lübnan'a saldırılarını aralıksız sürdürürken Hizbullah da İsrail'e misilleme yapıyor. Lübnan'dan fırlatılan bir insansız hava aracı Tel Aviv yakınlarına kadar ulaştı. A Haber ekibinden İslim İstanbullu detayları aktardı.

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