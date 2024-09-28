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Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi

Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 28.09.2024 19:25
Nasrallah'ın ölümü sonrası Hizbullah İsrail'e karşı büyük bir misilleme saldırısına başladı. A Haber ekipleri saldırıları dakika dakika canlı yayında aktarırken Tel Aviv'den siren sesleri yükseldi. İsraillilerin büyük bir panik içinde sağa sola kaçıştığı görüldü.
Tel Aviv’de siren sesleri yükseldi
Tel Aviv'de siren sesleri yükseldi
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