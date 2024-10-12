12 Ekim 2024, Cumartesi
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Tel Aviv’de İHA’a paniği! Dr. Anar Aliyev: Hizbullah kolay lokma değil
Dün akşam saatlerinde Hizbullah’ın gönderdiği dronelar 110 KM ilerleyip Demir Kubbe’yi aşarak Tel Aviv yakınlarına düştü. Sabah saatlerinde ise siren sesleri duyuldu. “Güvenli ülke” imajı darbe yiyen İşgalci İsrail’de korku ve panik hakim. Gelişmeleri A Haber canlı yayına katılan uluslararası ilişkiler uzmanı Dr. Anar Aliyev değerlendirdi.