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Tel Abyad'da teröristlerden kontrol noktasına roketli saldırı: 4 asker yaralı

ahaber.com.tr
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Giriş: 31.07.2022 17:18
Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısında yer alan Suriye'nin Tel Abyad kentinde kontrol noktasına PKK/YPG terör örgütü tarafından gerçekleştirilen roketatarlı saldırı sonucunda 4 asker hafif yaralandı.
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