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TEKNOFEST'te Türk Yıldızları'ndan görkemli gösteri! Bir yaka heyecanla izledi

İHA
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Giriş: 26.09.2021 17:19
TEKNOFEST’in son gününde Türk Yıldızları görkemli bir gösteriye imza attı. Türk Yıldızları, devasa boyutta ay yıldız çizdi. Gösteri Avrupa Yakası’nın pek çok noktasından görüldü.

TEKNOFEST'in kapanış günü nefes kesen gösterilerle devam ediyor.

Atatürk Havalimanı'nda gerçekleştirilen İstanbul Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali'ne (TEKNOFEST) son gününde de ziyaretçi akın etti.

TEKNOFEST'in son gününde Türk Yıldızları'nın gösterisi görenleri mest etti.

Büyüleyici bir performansa imza atarak büyük gurur yaşatan Türk Yıldızları, gökyüzünde ay yıldız çizdiler.

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