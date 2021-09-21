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TEKNOFEST'te nefes kesen gösteri | Jandarma helikopterlerinin TEKNOFEST kapsamında muhteşem gösterisi

ahaber.com.tr
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Giriş: 21.09.2021 11:56
Türkiye'nin ayakları yere basmayan festivali TEKNOFEST başladı. Birbirinden farklı sürprizlerin olduğu festivalde Türkiye'nin savunma sanayii araçları sahne alıyor. Birçok yarışma ve etkinlik düzenleniyor. Bu kapsamda Jandarma helikopterlerinin TEKNOFEST kapsamında muhteşem gösterisi izleyenleri büyüledi.
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