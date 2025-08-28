TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

Siyasetin gündemi bugün oldukça yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanına ortak olacak. Meclis komisyonu 7. toplantısını yapacak ve DEM Parti heyeti bugün İmralı'yı ziyaret edecek. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.

