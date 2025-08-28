28 Ağustos 2025, Perşembe

TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak
TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

TEKNOFEST Mavi Vatan başlıyor! Festivalin açılışını Başkan Erdoğan yapacak

28.08.2025 09:10
Siyasetin gündemi bugün oldukça yoğun. Başkan Recep Tayyip Erdoğan TEKNOFEST Mavi Vatan heyecanına ortak olacak. Meclis komisyonu 7. toplantısını yapacak ve DEM Parti heyeti bugün İmralı'yı ziyaret edecek. Detayları A Haber Ankara İstihbarat Şefi Arzu Fidanverdi aktardı.
