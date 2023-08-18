TEKNOFEST heyecanı için geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek

Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'e bu yıl Ankara ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilerin unutulmaz anlar yaşayacağı festival 30 Ağustos'ta Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak.

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