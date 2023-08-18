18 Ağustos 2023, Cuma
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TEKNOFEST heyecanı için geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek

TEKNOFEST heyecanı için geri sayım başladı! Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 18.08.2023 15:06
Dünyanın en büyük teknoloji festivali TEKNOFEST'e bu yıl Ankara ev sahipliği yapacak. Ziyaretçilerin unutulmaz anlar yaşayacağı festival 30 Ağustos'ta Etimesgut Havalimanı'nda yapılacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek
Teknoloji rüzgarı bu yıl Ankara’da esecek
11 bin 300 yıllık kalıntılar!
11 bin 300 yıllık kalıntılar!
NATO’dan Gökçen Fırat’a övgü dolu sözler
NATO'dan Gökçen Fırat'a övgü dolu sözler
CHP’de değişim tartışmasında yeni perde!
CHP'de değişim tartışmasında yeni perde!
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
“3 milyon dolara vekillik sattı” iddiası
Kamışlı’da neler oluyor?
Kamışlı'da neler oluyor?
Suriye’de ABD-YPG tatbikatı!
Suriye'de ABD-YPG tatbikatı!
Pazar arabasından FETÖ’cü çıktı
Pazar arabasından FETÖ’cü çıktı
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
İstanbullunun bitmeyen İETT çilesi!
Emekliler için nasıl bir çalışma var?
Emekliler için nasıl bir çalışma var?
3 terörist daha teslim oldu
3 terörist daha teslim oldu
Daha Fazla Video Göster