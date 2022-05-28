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TEKNOFEST heyecanı Azerbaycan'da

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Giriş: 28.05.2022 15:22
Başkan Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in davetine icabetle günübirlik ziyarette bulunacağı Azerbaycan'a geldi. Başkan Erdoğan "Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST Azerbaycan"ın Seçkin Gözlemci Günü'ne iştirak etti.
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