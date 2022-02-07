07 Şubat 2022, Pazartesi
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TEKNOFEST Azerbaycan tanıtımı! Selçuk Bayraktar’dan önemli açıklamalar
Son dakika haberine göre… TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, TEKNOFEST Azerbaycan tanıtımında önemli açıklamalarda bulundu. Selçuk Bayraktar, “Genç yaştan tohum ekmek üzere projeleri destekliyoruz. Azerbaycan’da benzer projelerin hayata geçmesi için her türlü katkıyı vermeye hazırız.” ifadelerini kullandı.