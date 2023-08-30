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TEKNOFEST, Ankara'da kapılarını ziyaretçilerine açtı

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Giriş: 30.08.2023 16:28
Güncelleme:30.08.2023 16:29
Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali TEKNOFEST, Cumhuriyet'in 100. yılında Ankara'da teknoloji ve bilim meraklılarına kapılarını açtı.
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