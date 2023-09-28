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Tekirdağ'da kuvvetli yağış! Cadde ve sokaklar göle döndü, araçlar güçlükle ilerledi

A Haber
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Giriş: 28.09.2023 15:17
Tekirdağ'da başlayan yağış İstanbul sınırına ulaştı. Kentte ana arterleri göle döndü. Çerkezköy ilçesinde öğle saatleri başlayan sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi. Yaklaşık 30 dakika süren yağışın ardından kentin ana arterleri göle döndü. Cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu. İş yerlerinde su baskınları yaşandı, araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Yağış sonrası tıkanan rögarları vatandaşlar kendi imkanlarıyla açmaya çalıştı.
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