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Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ operasyonu! Örgütün kasası yakalandı

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Giriş: 22.09.2023 09:35
Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Tekirdağ merkezli 9 ilde DEAŞ'ın finansmanına yönelik operasyon düzenledi. Operasyon kapsamında DEAŞ'ın kasası olan teröristin de aralarında bulunduğu 17 kişi gözaltına alındı.
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