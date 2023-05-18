18 Mayıs 2023, Perşembe
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Tekirdağ Belediyesi'nden utandıran karar
Tekirdağ Belediyesinin depremzedeleri sokağa atması gündemdeki yerini koruyor. Tekirdağ Belediyesinin sokağa attığı depremzedelere valilik sahip çıktı. Depremzedeler de belediyeye tepkili. Tekirdağ'a gidiyoruz. Son durum, A Haber muhabiri İslim Çobanoğlu aktardı.