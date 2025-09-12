Tekin'den parti yönetimine gönderme! "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz"

CHP’de İstanbul İl Başkanlığı krizi büyüyor. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, partide büyük bir krizin patlak verdiğini açıkladı. Tekin, kendisine yönelik saldırılara ve engellemelere rağmen görevine devam ettiğini vurgularken, partideki büyük suç ortaklığının bozulduğunu ifade etti. Şaibeli olarak nitelendirilen davada ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı ilk adımların kulislerde konuşulmaya başlandığı belirtildi.

