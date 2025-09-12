12 Eylül 2025, Cuma

A HABER VİDEO

Haberler Gündem Videoları Tekin'den parti yönetimine gönderme! "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz"
Tekin’den parti yönetimine gönderme! Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz

Tekin'den parti yönetimine gönderme! "Aziz İhsan'lara yenilmeyeceğiz"

ahaber.com.tr Haber Merkezi
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 12.09.2025 21:18
CHP’de İstanbul İl Başkanlığı krizi büyüyor. Mahkeme kararıyla İstanbul İl Başkanlığı’na atanan Gürsel Tekin, partide büyük bir krizin patlak verdiğini açıkladı. Tekin, kendisine yönelik saldırılara ve engellemelere rağmen görevine devam ettiğini vurgularken, partideki büyük suç ortaklığının bozulduğunu ifade etti. Şaibeli olarak nitelendirilen davada ise Kemal Kılıçdaroğlu’nun atacağı ilk adımların kulislerde konuşulmaya başlandığı belirtildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Tekin’den parti yönetimine gönderme! Aziz İhsan’lara yenilmeyeceğiz
Almanya’da Rürk kökenli adaya ırkçı sözler!
Almanya'da Rürk kökenli adaya ırkçı sözler!
’9 milyar dolar kara para’ iddiası
'9 milyar dolar kara para' iddiası
Nahçıvan’da önemli temaslar! Türkiye-Azerbaycan koridoru için görüşme yapıldı
Nahçıvan'da önemli temaslar! Türkiye-Azerbaycan koridoru için görüşme yapıldı
Tekin’den parti yönetimine gönderme!
Tekin'den parti yönetimine gönderme!
Cumhurbaşkanı 2028’de devam etmeli
"Cumhurbaşkanı 2028'de devam etmeli"
Başkan Erdoğan’dan Katar’a ’Gazze’ ziyareti
Başkan Erdoğan'dan Katar'a 'Gazze' ziyareti
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
Rüşveti zirai depoda saklamış! İşte o görüntüler
İstanbul’da toplu taşımaya dev zam
İstanbul'da toplu taşımaya dev zam
Bakan Bayraktar: Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye
Bakan Bayraktar: “Enerjide ve madenlerde bağımsız Türkiye"
İstanbul’da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!
İstanbul'da toplu ulaşıma yüzde 30 zam!
Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası tatbikatı
Yüzbaşı Cengiz Topel Akdeniz fırtınası tatbikatı
Yunanistan’dan gerilimi tırmandıracak tatbikat
Yunanistan'dan gerilimi tırmandıracak tatbikat
Daha Fazla Video Göster