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Tekidağ’da gazeteciye yumruklu saldırı! CHP’li yönetici gazeteciye saldırdı

A Haber
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Giriş: 14.12.2022 08:51
Tekirdağ'da CHP'li Savaş Güney, gazeteci Metin Engin'e saldırdı. Aldığı yumruk darbeleriyle yaralanan Metin Engin şikayetçi oldu. Saldırı anı ise güvenlik kamerasına yansıdı.
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