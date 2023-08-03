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Tekel bayii baskınında yeni gelişme! Esenyurt'taki tekel saldırısının failleri adliyeye sevk ediliyor

A Haber
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Giriş: 03.08.2023 09:30
İstanbul Esenyurt'taki tekel bayi saldırısında 2 kişinin ölümüne neden olan failler adliyeye sevk edilecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı.
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