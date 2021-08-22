23 Ağustos 2021, Pazartesi
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Tek millet iki devlet! Türk ve Azerbaycan askerleri Kabil'de de omuz omuza
Taliban'ın kontrolü ele geçirdiği Kabil'de ülkeden ayrılmak isteyenlerin beklediği Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'nda Türk ve Azerbaycan askerleri, "tek millet, iki devlet" anlayışıyla tahliye mesaisi yapıyor, birlikte nöbet tutuyor, ihtiyacı olanların yardımına koşuyor. Azerbaycan askerleri, Kabil'de Türk askeriyle birlikte görev yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.