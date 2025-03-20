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Tek kalemde 14 milyar TL’lik metro ihalesi!

Tek kalemde 14 milyar TL'lik metro ihalesi!

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 20.03.2025 23:07
İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin, Kirazlı-Halkalı metro inşaatı ve elektromekanik tasarım işleri için açtığı ihalede yaşananlar büyük yankı uyandırdı. İlk açık ihale, 8 milyar TL’nin üzerinde teklifler alırken, sonrasında ihalenin iptal edilmesi ve pazarlık usulüyle tekrar yapılması, büyük bir skandala yol açtı. 22 milyar TL’ye ulaşan yeni teklif, 6 milyar TL olarak belirlenen gerçek maliyetin çok üzerinde oldu. İhale sürecindeki usulsüzlükler, ihaleye fesat karıştırıldığını ve kamu zararı yaratıldığını gösteriyor. Savcılığa yapılan suç duyurusu, ihale sürecine dair önemli şüpheleri gündeme taşıdı. A Haber ekranlarında yayınlanan belgeler, ihaledeki şaibeleri ve devasa maliyet artışını gözler önüne serdi.
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Tek kalemde 14 milyar TL’lik metro ihalesi!
Tek kalemde 14 milyar TL’lik metro ihalesi!
Tek kalemde 14 milyar TL'lik metro ihalesi!
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