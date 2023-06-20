Tek gündemi değişim olan CHP'de Kılıçdaroğlu'ndan seçmeni çılgına çeviren sözler: 16'lı masa kuracağım

14-28 Mayıs seçimlerini de kaybederek tarihe adını "kaybeden lider" olarak yazdıran Kılıçdaroğlu CHP seçmenini çılgına çeviren konuşmasında kullandığı "Tarihin bize yüklediği bir görev var. Açık ve net söylüyorum değil altılı masa, Türkiye'nin aydınlığa çıkması için gerekirse 16'lı masa kuracağım" ifadeleri yeni tartışmanın fitilini yaktı.