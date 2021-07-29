"Tecavüze uğradım" demişti yalan çıktı! Ecem Güçlük olayı kurgu çıktı! Hesabın sahibi Emre Doğantürk

Sosyal medyada Ecem ismini kullanan bir kişi "3 yıl önce 4 kişinin tecavüzüne uğradım, yıllardır hukuk mücadelesi veriyorum, adaletsizlik onları serbest bıraktı" diye bir tweet paylaştı. Hemen herkes ismi Ecem olduğu iddia edilen kişiye destek çıktı. On binlerce tweet atıldı. Duruma tepki gösterildi. Ancak gerçek günler sonra ortaya çıktı. Çünkü hem kişi hem de atılan tweet tamamen kurmacaydı. Öyle ki ne Adalet Bakanlığı ne de İçişleri Bakanlığı kayıtlarında böyle bir olay ya da isim yok. Ortaya atılan yalan yeni bir gündem suiskastını hedeflemişti.

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