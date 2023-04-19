TCG Anadolu'yu ziyaret eden minik Selimhan duygularını anlattı: Ne hayaller kurdum bir bilseniz

Türkiye'nin savaş gemisi TCG Anadolu'yu ziyaret eden minik Selimhan'ın duygularını anlattığı video sosyal medyada gündem oldu. "Selçuk abi 'bir çocuk gelsin uçağa dokunsun' dedi. Ben de babamla annemi alıp yola koyuldum. Hava biraz soğuktu. Üşüdüm sırada. Ama hasta olacaksam da 'bu gurur için hasta olayım' dedim."