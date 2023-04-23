TCG Anadolu’nun İstanbul Boğazı’ndaki seyrine yunus balıkları da eşlik etti

TCG Anadolu’nun İstanbul Boğazı’ndaki seyrine denizlerdeki dostlarımız yunus balıkları da eşlik etti. Millî Savunma Bakanlığı "Tüm halkımızı Asya ve Avrupa sahillerinden bu gururu yaşamaya davet ediyoruz." ifadelerini kullanarak görüntüleri paylaştı.

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