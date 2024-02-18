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TCG Anadolu’dan sonra yeni hamle! Yerli uçak gemisi geliyor | Uzman isim A Haber'de değerlendirdi

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Giriş: 18.02.2024 02:01
Güncelleme:18.02.2024 02:01
Türkiye, Başkan Erdoğan liderliğinde savunma sanayisinde attığı adımlarla dünyanın önde gelen ülkeleri arasına girdi. 2002'de savunma sanayii alanında 56 firma faaliyet gösterirken, 21 yılda bu sayı 2 bini aştı. Türkiye, savunma sanayiinde adeta şaha kalktı.TCG Anadolu'nun ardından yeni yerli ve milli uçak gemisi için tasarım faaliyetlerine başlandı. Uzman isim A Haberde değerlendirdi..
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