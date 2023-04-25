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TCG Anadolu yeniden Sarayburnu’nda! Ne zamana kadar ziyaret edilebilecek?

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Giriş: 25.04.2023 09:50
Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en büyük savaş gemisi TCG Anadolu, önceki gün İstanbul Boğazı'ndan selamlama geçişinin ardından yeniden Sarayburnu Limanı'na döndü.
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