TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı! 1 haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti

Yoğun ilgi sonrası TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı. İlk SİHA gemisi 2 Mayıs salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. 1 haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar İstanbul'dan aktardı.

A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN