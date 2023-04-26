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TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı! 1 haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti

A Haber
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Giriş: 26.04.2023 15:39
Yoğun ilgi sonrası TCG Anadolu tekrar ziyarete açıldı. İlk SİHA gemisi 2 Mayıs salı gününe kadar ziyaret edilebilecek. 1 haftada 92 bin 317 kişi ziyaret etti. Detayları A Haber muhabiri Hande Bayraktar İstanbul'dan aktardı.
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