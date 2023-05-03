03 Mayıs 2023, Çarşamba
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TCG Anadolu İzmir'e demir attı!
Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi. Gemide saat 10.00 ile 12.00 arasında basını bilgilendirme brifingi yapılacağı, ardından halka ziyarete açılacağı öğrenildi.