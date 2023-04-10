TCG Anadolu envatere girdi! Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni yapıldı

Yüzen Kale TCG Anadolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile TSK2Ya teslim edildi. Yapılan törenin ardından 3 tane yeni fırkateyn için imzalar atıldı ve saç kesme işlemleri Başkan Erdoğan tarafından yapıldı.

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