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TCG Anadolu envatere girdi! Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni yapıldı

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Giriş: 10.04.2023 15:42
Yüzen Kale TCG Anadolu Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın katıldığı tören ile TSK2Ya teslim edildi. Yapılan törenin ardından 3 tane yeni fırkateyn için imzalar atıldı ve saç kesme işlemleri Başkan Erdoğan tarafından yapıldı.
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Yeni fırkateynler için saçma kesme töreni
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