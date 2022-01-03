TCDD ile İBB arasında zam tartışması! İBB Marmaray'a Bakanlık onayı olmadan nasıl yüzde 36 zam yaptı?

Marmaray'da tam parkur ücreti 7 lira 75 kuruştan 12,12 tl'ye yükseldi. Ancak Devlet Demiryolları, bu zam kararının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından hukuksuzca alındığını açıkladı. Peki, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı, Ulaştırma Bakanlığı'nın onayı olmadan Marmaray'a yüzde 36 zam mı nasıl yaptı? Detayları A Haber muhabiri Mehmet Karataş aktardı. Türkiye Adalet Araştırmaları Merkezi Başkanı Dr. Mehmet Sarı konuyla ilgili canlı yayında açıklamalarda bulundu.

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