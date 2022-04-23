23 Nisan 2022, Cumartesi
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TBMM’nin 102. yaşı kutlanıyor! Meclis Başkanı Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti
23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı törenlerle kutlanıyor. İlk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer çocuklarla birlikte Anıtkabir'i ziyaret etti. Sonrasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop Anıtkabir'i ziyaret etti ve çelenk bıraktı. Törenden gelişmeleri A Haber muhabiri Rüya Akkuş aktardı.