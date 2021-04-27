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TBMM'den Biden'a soykırım tepkisi: Açıklaması yok hükmündedir

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Giriş: 27.04.2021 17:09
Güncelleme:27.04.2021 17:16
Son dakika haberi... TBMM'nin kınama açıklamasında, "ABD Başkanı Joe Biden’ın 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini TBMM olarak esefle ve şiddetle kınıyoruz. ABD Başkanı'nın yaptığı açıklama yok hükmündedir" denildi.

TBMM, ABD Başkanı Joe Biden'in 1915 olaylarına ilişkin sözde 'soykırım' açıklamasını sert bir dille kınadı.

TBMM'den yapılan açıklama şu şekilde:

"ABD Başkanı Joe Biden'in, 24 Nisan 2021 tarihli açıklamasıyla 1915 olaylarına ilişkin Ermeni lobilerinin iddialarını içeren tezleri sahiplenmesini, Türkiye Büyük Millet Meclis'i olarak esefle ve şiddetle kınıyor, tarihin siyasi saiklerle tahrifinden başka anlam taşımayan bu temelsiz iftiraları en güçlü şekilde reddediyoruz. Tarihi konularda hüküm vermeye hukuken ve ahlaken yetkisi bulunmayan ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir Biden'i, tarihi gerçeklerle bağdaşmayan, milletimizin vicdanını derinden yaralayan bu hatalı açıklamasını değiştirmeye, başta Türk ve Ermeni halkları olmak üzere, bölge halkları için barış, istikrar ve güven içinde yaşama çabalarını desteklemeye ve ikili ilişkilerimiz üzerinde kaçınılmaz olarak olumsuz etkiler yapacak bu karardan geri dönmeye davet ediyoruz. ABD Başkanı'nın yaptığı bu açıklama, nezdimizde yok hükmündedir."

TBMM'den Biden'a soykırım tepkisi
TBMM'den Biden'a soykırım tepkisi
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