TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib oturumu sona erdi. Saat 15.00'te başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen oturum 6 saat sürdü. Oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar detaylı bilgilendirme yaptı.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib oturumu sona erdi. Saat 15.00'te başlayan gizli oturum 6 saat sürdü.Oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekâtı hakkınd detaylı bilgilendirme yaptı.