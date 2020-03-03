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03.03.2020

TBMM'deki İdlib oturumu sona erdi

Son dakika haberine göre Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib oturumu sona erdi. Saat 15.00'te başlayan ve basına kapalı gerçekleştirilen oturum 6 saat sürdü. Oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar detaylı bilgilendirme yaptı. Türkiye Büyük Millet Meclisi'ndeki kritik İdlib oturumu sona erdi. Saat 15.00'te başlayan gizli oturum 6 saat sürdü.


İKİ BAKANDAN BİLGİLENDİRME
Oturumda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ve Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar Türk Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK) Bahar Kalkanı Harekâtı hakkınd detaylı bilgilendirme yaptı.

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