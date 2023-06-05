05 Haziran 2023, Pazartesi
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TBMM’de yoğun mesai! Meclis Başkanı seçilecek, yeni Kabine yemin edecek
TBMM'yi önümüzdeki günlerde yoğun bir mesai bekliyor. Kabine’nin açıklanmasının ardından Bakanlar yeni görevlerinde yer almaya başladı. Meclis’te ilk olarak Başkan Erdoğan'ın milyonlara verdiği müjdeler yasalaşacak.Peki Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi ne zaman yemin edecek? Meclis Başkanı ne zaman seçilecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.