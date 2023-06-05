05 Haziran 2023, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM’de yoğun mesai! Meclis Başkanı seçilecek, yeni Kabine yemin edecek

TBMM’de yoğun mesai! Meclis Başkanı seçilecek, yeni Kabine yemin edecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 05.06.2023 09:36
TBMM'yi önümüzdeki günlerde yoğun bir mesai bekliyor. Kabine’nin açıklanmasının ardından Bakanlar yeni görevlerinde yer almaya başladı. Meclis’te ilk olarak Başkan Erdoğan'ın milyonlara verdiği müjdeler yasalaşacak.Peki Genel Kurul’da Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz ve 17 kabine üyesi ne zaman yemin edecek? Meclis Başkanı ne zaman seçilecek? Detayları A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu aktardı.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Meclis Başkanı ne zaman seçilecek?
Meclis Başkanı ne zaman seçilecek?
30 yıllık unutulmayan  acı
30 yıllık unutulmayan  acı
The Economist yine hedef aldı!
The Economist yine hedef aldı!
Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor!
Bakanlıklarda devir teslim törenleri sürüyor!
Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı
Erdoğan sevgisi bu kez suyun altına taşındı
AK Parti ikinci 20 yılında neler yapacak?
AK Parti ikinci 20 yılında neler yapacak?
Türk komandolar Kosova’da!
Türk komandolar Kosova'da!
Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlandı
Mehmet Barlas son yolculuğuna uğurlandı
Başkan Erdoğan Stoltenberg’i kabul etti
Başkan Erdoğan Stoltenberg'i kabul etti
İsveç - NATO - Türkiye görüşmesi...
İsveç - NATO - Türkiye görüşmesi...
Tarım Bakanlığı’nda devir teslim
Tarım Bakanlığı'nda devir teslim
SAS Holding cinayetinde sır detay!
SAS Holding cinayetinde sır detay!
Daha Fazla Video Göster