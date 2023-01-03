03 Ocak 2023, Salı
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TBMM’de yılın ilk toplantısı bugün! Gündemde neler var?
TBMM 2023'e yoğun gündemle başlıyor. TBMM Genel Kurulu, 2023'ün ilk toplantısını bugün gerçekleştirecek. Meclis'in 2023 seçimlerine kadar yasalaştıracağı düzenlemeler arasında EYT, sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesi ve 7. Yargı paketi gibi önemli başlıklar yer alıyor. Ayrıntıları Ankara'dan A Haber muhabiri İlter Yeşiltaş aktardı.