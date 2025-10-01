TBMM’de yeni yasama yılı bugün başlıyor!

Türkiye Büyük Millet Meclisi, yaklaşık iki buçuk aylık aranın ardından bugün çalışmalarına yeniden başlayacak. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, özel oturumda milletvekillerine hitap edecek. CHP ise Meclis’in açılışına katılmama kararı aldı.

