TBMM'de yeni Anayasa trafiği hızlanıyor! Meclis Başkanı Kurtulmuş yarın parti gruplarını ziyaret edecek

Ankara'da yarın ve sonraki günlerde yeni Anayasa daha çok konuşulacak. Partiler arası trafik hızlanacak. İlk görüşmeleri ise Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanı Numan Kurtulmuş yarın gerçekleştirecek. Ayrıntıları A Haber muhabiri Tülay Ağağoğlu aktardı.

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