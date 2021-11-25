TBMM'de TURKOVAC gerginliği! Sağlık Bakanı Fahrettin Koca: Bugün sevinmenizi beklerdim

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM 2022 yılı bütçe görüşmelerinde Türkiye'nin ilk yerli inaktif koronavirüs aşı adayı olan TURKOVAC'ın bugün itibariyle acil kullanım onayı başvurusunun yapıldığını duyurdu. Ancak muhalefet bundan da rahatsı oldu. Bakan Koca, tepkiler üzerine "Bugün sevinmenizi beklerdim anlıyorum ki üzülüyorsunuz" dedi.