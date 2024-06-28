TBMM’de Türkiyelilik tartışması! DEM Partililer tansiyonu yükseltti

Geçtiğimiz haftalarda sosyal medyada tartışılan konulardan biri de "Türkiyelilik" ifadesiydi. Bu başlık Meclis'e de taşındı. DEM Partililerle İYİ Partililer birbirine girdi.

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