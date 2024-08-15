15 Ağustos 2024, Perşembe
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TBMM’de tarihi gün! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de tarihi günde konuştu. Kurtulmuş, "Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu davayla birlikte inanıyoruz ki, Filistin ve İsrail için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Netanyahu ve çetesinin iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin, Uluslararası Mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır." dedi.