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TBMM’de tarihi gün! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz

TBMM’de tarihi gün! TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş: Filistin halkının sesi olmayı sürdüreceğiz

ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 15.08.2024 15:34
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, TBMM'de tarihi günde konuştu. Kurtulmuş, "Uluslararası Adalet Divanı'nın açmış olduğu bu davayla birlikte inanıyoruz ki, Filistin ve İsrail için yeni bir dönemin başlangıcıdır. Netanyahu ve çetesinin iyi günleridir. Önümüzdeki dönemlerde Netanyahu ve çetesinin, Uluslararası Mahkemelerde hesap vereceği ve yargılanacağı günler yakındır." dedi.
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