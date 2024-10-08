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TBMM’de İsrail tehdidi oturumu!

TBMM’de İsrail tehdidi oturumu!

Mehmet Zeyrek
ahaber.com.tr Haber Merkezi
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Giriş: 08.10.2024 15:24
TBMM Genel Kurulu, İsrail gündemiyle toplandı. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, “İsrail'in yayılması milli güvenlik sorunudur. İsrail son adımı atmak, son vuruşu yapmak isitoyr. Neyanyahu bölge halkını ateş çukuruna atıyor.” Dedi.
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