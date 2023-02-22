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TBMM'de deprem arası! 28 Şubat'ta başlayacak çalışmaların ana gündemi deprem... EYT ve yapılandırma da gündemde

A Haber
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Giriş: 22.02.2023 10:13
Türkiye Büyük Millet Meclisi deprem nedeniyle çalışmalarına 28 Şubat tarihine kadar ara verdi. Genel Kurul haftaya çalışmalarına devam edecek. Gündemde EYT ve yapılandırma teklifleriyle OHAL kararnameleri olacak. Ayrıntıları Ankara'dan Arzu Fidanverdi aktardı.
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