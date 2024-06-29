29 Haziran 2024, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO

TBMM’de bu hafta! Yeni dönemde ruhsatsız drone ceza

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 29.06.2024 17:08
31 Temmuz'a kadar çalışmalarını uzatma kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklifi görüşecek. Ruhsatsız insansız hava aracı uçuranlar 60 bin lira ile cezalandırılacak. Bu hafta AK Parti grubu 9. yargı ile tasarruf önlemlerini içeren paketi Meclis Başkanlığına sunacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde!
Başkan Erdoğan torununun mezuniyet töreninde!
Yeni dönemde ruhsatsız drone ceza
Yeni dönemde ruhsatsız drone ceza
Rıdvan Uz’un ihracından vaz mı geçildi?
Rıdvan Uz’un ihracından vaz mı geçildi?
Özel’den partisine normalleşme mesajı!
Özel'den partisine "normalleşme" mesajı!
Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek!
Diplomasi trafiği temmuz ayında da sürecek!
PKK’ya sınır ötesinde büyük darbe!
PKK'ya sınır ötesinde büyük darbe!
AK Parti yarın kampa giriyor
AK Parti yarın kampa giriyor
35 şehre yayılacak! 1 milyon katılım
35 şehre yayılacak! 1 milyon katılım
İran’da seçim ikinci tura kaldı!
İran'da seçim ikinci tura kaldı!
Kışlada artık Tiktok yasak!
Kışlada artık Tiktok yasak!
Başkan Erdoğan İstanbul’da!
Başkan Erdoğan İstanbul'da!
AK Partili belediye başkanları kampa giriyor!
AK Partili belediye başkanları kampa giriyor!
Daha Fazla Video Göster