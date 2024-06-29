TBMM’de bu hafta! Yeni dönemde ruhsatsız drone ceza

31 Temmuz'a kadar çalışmalarını uzatma kararı alan Türkiye Büyük Millet Meclisi bu hafta ulaştırma alanında düzenlemeler içeren teklifi görüşecek. Ruhsatsız insansız hava aracı uçuranlar 60 bin lira ile cezalandırılacak. Bu hafta AK Parti grubu 9. yargı ile tasarruf önlemlerini içeren paketi Meclis Başkanlığına sunacak.

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