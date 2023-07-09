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TBMM'de bu hafta gündem yoğun

A Haber
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Giriş: 09.07.2023 13:56
Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde önümüzdeki hafta gündem yoğun. Peki hangi konu başlıkları masada olacak? Ayrıntıları A Haber muhabiri Murat Sekban aktardı.
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