TBMM’de bu hafta 27. dönem tamamlanacak! Yasa teklifleri görüşülecek

Türkiye Büyük Millet Meclisi, gündemindeki konuları görüştükten sonra hafta sonunda 27'inci dönemini tamamlayarak seçim tatiline girecek. Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporu, TSK kanununda değişiklik yapan teklif ile organize sanayi bölgelerine ilişkin yasaları ele alacak olan TBMM, RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu için de üye seçimi yapacak.

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