01 Nisan 2023, Cumartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM’de bu hafta 27. dönem tamamlanacak! Yasa teklifleri görüşülecek

TBMM’de bu hafta 27. dönem tamamlanacak! Yasa teklifleri görüşülecek

A Haber
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 01.04.2023 19:28
Türkiye Büyük Millet Meclisi, gündemindeki konuları görüştükten sonra hafta sonunda 27'inci dönemini tamamlayarak seçim tatiline girecek. Maden Kazasını Araştırma Komisyonu raporu, TSK kanununda değişiklik yapan teklif ile organize sanayi bölgelerine ilişkin yasaları ele alacak olan TBMM, RTÜK ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu için de üye seçimi yapacak.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de bu hafta 27. dönem tamamlanacak!
TBMM’de bu hafta 27. dönem tamamlanacak!
Başkan Erdoğan’dan önemli açıklamalar!
Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalar!
Elazığ’da Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni
Elazığ'da Temel Atma ve Anahtar Teslim Töreni
Sosyal medyadaki seçim oyunu!
Sosyal medyadaki seçim oyunu!
Mağduriyet tiyatrosu! Meral Akşener gururla sunar
Mağduriyet tiyatrosu! Meral Akşener gururla sunar
Vekil adaylarını belirleme çalışması!
Vekil adaylarını belirleme çalışması!
Tıbba ve memlekete adanmış ömür
Tıbba ve memlekete adanmış ömür
TOKİ Konutları davalarla engellendi
TOKİ Konutları davalarla engellendi
Kılıçdaroğlu’nun seccade saygısızlığı!
Kılıçdaroğlu'nun "seccade" saygısızlığı!
Oy pusulası yerleri belli oldu!
Oy pusulası yerleri belli oldu!
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Kılıçdaroğlu seccadeye ayakkabı ile bastı
Fondaş medyada alçak iftira
Fondaş medyada alçak iftira
Daha Fazla Video Göster