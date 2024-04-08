08 Nisan 2024, Pazartesi
Namaz Vakitleri şehir ara
A HABER VİDEO
ANA SAYFA
Videolar Gündem Videoları TBMM’de bayram temizliği yapıldı! Meclis’te yoğun mesai öncesi bayram temizliği

TBMM’de bayram temizliği yapıldı! Meclis’te yoğun mesai öncesi bayram temizliği

ahaber.com.tr
Filiz Uçan Savaş
Bir sonraki videoyu oynat
ABONE OL
Giriş: 08.04.2024 16:57
Yerel seçimler için çalışmalarına ara veren TBMM'de Ramazan Bayramı sonrası başlayacak yoğun mesai öncesi hummalı temizlik yapıldı. Meclis yerleşkesi içindeki binaların camları ve yüksek bölümler, dağcılık sertifikalı halatlı ekipler tarafından temizlendi, genel kurul salonu hijyenik hale getirildi.
A HABER UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN
TBMM’de bayram temizliği yapıldı!
TBMM’de bayram temizliği yapıldı!
Makam odasındaki özel eşyalar toplandı
Makam odasındaki özel eşyalar toplandı
Kapıda vize uygulamasına yoğun talep!
Kapıda vize uygulamasına yoğun talep!
Cumhur’un yarıştığı iller incelenecek!
Cumhur’un yarıştığı iller incelenecek!
Niğde’de patates deposunda göçük!
Niğde'de patates deposunda göçük!
TCG Kınalıada Japonya’ya uğurlandı!
TCG Kınalıada Japonya'ya uğurlandı!
Bayram göçü Türkiye yollarda!
Bayram göçü Türkiye yollarda!
Asırlık çınarlar Türk hekimlerine emanet!
Asırlık çınarlar Türk hekimlerine emanet!
Deprem konutları yükseliyor!
Deprem konutları yükseliyor!
Bayram öncesi trafik denetimi!
Bayram öncesi trafik denetimi!
Turizm beldelerinde bayram tatili yoğunluğu!
Turizm beldelerinde bayram tatili yoğunluğu!
Filistin hassasiyetiyle ilgili iftira!
Filistin hassasiyetiyle ilgili iftira!
Daha Fazla Video Göster