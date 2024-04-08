08 Nisan 2024, Pazartesi
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TBMM’de bayram temizliği yapıldı! Meclis’te yoğun mesai öncesi bayram temizliği
Yerel seçimler için çalışmalarına ara veren TBMM'de Ramazan Bayramı sonrası başlayacak yoğun mesai öncesi hummalı temizlik yapıldı. Meclis yerleşkesi içindeki binaların camları ve yüksek bölümler, dağcılık sertifikalı halatlı ekipler tarafından temizlendi, genel kurul salonu hijyenik hale getirildi.