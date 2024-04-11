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TBMM’de bayram sonrası yoğun mesai! Meclis’in gündeminde neler var?

ahaber.com.tr
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Giriş: 11.04.2024 08:40
Güncelleme:11.04.2024 08:40
Bayram sonrası Türkiye Büyük Millet Meclisi'ni yoğun bir mesai bekliyor. Peki öncelikli gündem başlıkları neler olacak? Dokuzuncu yargı paketi ne zaman Meclis'e sunulacak? İşte ayrıntılar...
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