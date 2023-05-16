TBMM yeni üyelerini bekliyor

Cumhurbaşkanlığı seçim yarışında şüphesiz gözlerin üzerine çevrildiği bir diğer seçim de 28. Dönem Milletvekilliği seçimiydi. Meclisteki 600 koltuğun dağılımı belli oldu. Cumhur İttifakı 322 koltuğa sahip olurken, Millet İttifakı 213 vekil çıkarttı. TBMM'de mazbata töreni için hazırlıklar yapılıyor. A Haber muhabiri Tülay Ağaoğlu ayrıntıları aktardı.