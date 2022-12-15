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TBMM vekiller çalışma temposu ile rekor! Meclis 10 saat ara vermeden çalıştı

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Giriş: 15.12.2022 09:21
Türkiye Büyük Millet Meclisi çalışma temposuyla rekora imza attı. 10 saat aralıksız süren görüşmeler sonucunda 2023 yılı bütçe teklifinin 7 maddesi daha kabul edildi. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında verilen hapis kararı da tartışıldı.
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